Wegen des Coronavirus Muss Jennifer Lopez ihre Hochzeitspläne verwerfen?

"Ein bisschen betroffen"

Das Coronavirus habe auch ihre Hochzeit "ein bisschen betroffen". Genaue Details wollte Lopez allerdings nicht verraten - wohl auch, weil sie selbst nicht so ganz weiß, ob ihre Hochzeit tatsächlich stattfinden kann. "Wir werden sehen, was nun passiert", erklärt die Sängerin. "Ehrlich gesagt, weiß ich wirklich nicht, was jetzt in Sachen Termin oder dergleichen passieren wird." Sie und ihr Partner müssten wie alle anderen abwarten und dann in ein paar Wochen sehen, wie sich die Lage entwickelt habe.