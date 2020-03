Sizilien - Es sollte eine Mischung aus Arbeit und Urlaub werden – und endete in einer Art Gefängnis: Janina Heinemann aus Ahrensburg (Schleswig-Holstein) ist derzeit auf Sizilien und kann die Insel nicht verlassen. Und das könnte noch lange so bleiben. "Ich bin freie Journalistin und wollte auf der Insel einen Reisebericht für mehrere Zeitschriften schreiben", erzählt sie der AZ am Telefon.