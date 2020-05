München - Immer wenn es in der Wohngemeinschaft zu laut zum Lernen gewesen sei, hat Alt-OB Christian Ude einmal der AZ erzählt, sei er in die Friesische Teestube ausgewichen. Nun sind Udes Studentenzeiten schon ein paar Jahrzehnte her – und doch sah es hier in der Teestube am Schwabinger Pündterplatz bis zuletzt so urig-gemütlich aus wie eh und je.