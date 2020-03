Wegen der Corona-Krise Auch "Markus Lanz" findet "bis auf Weiteres ohne Publikum statt"

Die Talkshow "Markus Lanz" (seit 2008) findet "bis auf Weiteres ohne Publikum statt". Das gab der Sender ZDF mit Verweis auf die "dynamische Entwicklung in der Corona-Krise" am heutigen Freitag bekannt. Betroffen von der Maßnahme sind demnach auch weitere Veranstaltungen im Sendezentrum in Mainz ("das aktuelle sportstudio") und im Hauptstadtstudio des Senders in Berlin ("ZDF-Morgenmagazin"/"aspekte").