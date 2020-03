Wegen Coronavirus Grimme-Preisverleihung findet nicht statt

Das Grimme-Institut im nordrhein-westfälischen Marl reagiert auf die Corona-Epidemie: Die Verleihung des 56. Grimme-Preises am 27. März 2020 findet nicht wie geplant statt. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Presse-Information auf der offiziellen Website hervor. "Die Sicherheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesjährigen Grimme-Preisverleihung steht für uns an erster Stelle", wird Dr. Frauke Gerlach, Geschäftsführerin des Grimme Instituts, darin zitiert.