Bundesligisten beraten sich am Donnerstag

Es sei aktuell "unmöglich, die Regelmäßigkeit der Wettbewerbe aufrechtzuerhalten und die Gesundheit und Sicherheit der Teilnehmer und Fans zu gewährleisten", hieß es in einem Statement. Auch der Eurocup wurde vorerst beendet. Die Vertreter der Basketball-Bundesliga kommen am Donnerstag in Stuttgart zusammen, um über ein Vorgehen zu beraten.