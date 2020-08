Wegen Corona Tierpark Hellabrunn: Neues Affenhaus darf nicht öffnen

Doch der Tierpark will zeigen, "dass das Leben in Hellabrunn nicht stillsteht", sagte Direktor Rasem Baban am Freitag der AZ. Rund eine Million Euro kostete der Umbau, dabei wurde die komplette Technik erneuert. Die Fußbodenheizung wurde durch Deckenstrahler und Heizwände ersetzt – das ist umweltschonender und für die Affen besser.