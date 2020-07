Andechs - Max und Erika Mustermann sind aktuell die fleißigsten Stammgäste in bayerischen Restaurants und Biergärten. Die Corona-Auflagen sehen Eintragungen in Listen vor, doch viele Restaurantbesucher sehen von korrekten Namensangaben ab. Damit ist jetzt Schluss. Zumindest in Andechser Bräustüberl.