München - Das waren die Adressen im Glockenbachviertel, auch für Queen-Star Freddie Mercury: Wer aus der Schwulenszene zu Besuch nach München kam, übernachtete in der "Deutschen Eiche" oder in der "Pension Eulenspiegel". Mercury soll hier wild gefeiert haben, als er zwischen 1979 und 1985 in München lebte.