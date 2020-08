Wegen Corona Lori Loughlin hat panische Angst vor ihrer Gefängnisstrafe

Demnach habe sie "entsetzliche Angst" vor der Zeit hinter Gittern, die sie allerdings wohl erst im kommenden November antreten muss. Bis dahin versuche sie, mit diversen Präparaten, ihr Immunsystem so gut es geht zu stärken, will die Seite weiter in Erfahrung gebracht haben. "Das bereitet ihr definitiv schlaflose Nächte", so die anonyme Quelle.