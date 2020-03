Wegen Corona-Krise UFA unterbricht Drehbetrieb der RTL-Serien "GZSZ", "AWZ" & "Unter uns"

Safety First bei den drei RTL-Serien "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Alles was zählt" und "Unter uns". Weil die Corona-Maßnahmen in ganz Deutschland auch die Schauspieler und das Produktionsteam der Serien betreffen, wird der Drehbetrieb bei allen drei Produktionen vorübergehend ausgesetzt. Wie eine Sprecherin von UFA Serien Drama gegenüber RTL bestätigte, diene dieser Schritt dazu "um Maßnahmen zur Risikominimierung zu ergreifen".