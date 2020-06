München - In Bayern gibt es keine Fußball-Saison 2020/21. Zu dieser einstimmigen Entscheidung ist die vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) eingesetzte Arbeitsgruppe zum Spielbetrieb in der Coronavirus-Pandemie gekommen, wie der BFV am Samstag mitteilte. Damit entfällt die nächste Spielzeit auch für die zweite Mannschaft der Münchner Löwen, die aktuell in der Bayernliga spielt.