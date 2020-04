München - Eigenbedarfskündigung in Zeiten, in denen es sehr schwer ist, eine neue Wohnung zu finden, Miete, die wegen finanzieller Einbußen nicht mehr gezahlt werden kann oder Sanierungsarbeiten in der eigenen Wohnung zu Homeoffice-Zeiten: Die Probleme und existenziellen Ängste, mit denen Münchner Mieter sich in Corona-Zeiten auseinander setzen müssen, häufen sich.