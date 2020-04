Wegen Corona-Krise Karl-May-Spiele verschoben: Sascha Hehn wird erst 2021 "Der Ölprinz"

Ex-"Traumschiff"-Kapitän Sascha Hehn (65) wird in diesem Jahr nicht als "Der Ölprinz" durch die Bad Segeberger "Prärie" galoppieren. Nachdem die Bundesregierung das Verbot aller Großveranstaltungen am Mittwoch (15. April) aufgrund der Corona-Pandemie bis einschließlich 31. August verlängerte, mussten die Verantwortlichen der berühmten Karl-May-Spiele eine Entscheidung treffen und haben die Aufführungen in das kommende Jahr verschoben.