Dult-Feeling im Auto

Dieser kam so gut an, dass Schmidt am vergangenen Wochenende jetzt aufgestockt hat und ein Zelt über den Drive-in gestellt hat. "Wir wollen ein komplettes Dult-Feeling bieten", so der Gastronom. Hin und wieder sitzen sogar die Kunden in Dirndl und Lederhosen in den Autos, erzählt der Koch. Seit dem vergangenen Wochenende bietet auch das Festzelt von Franz Widmann einen Drive-in im Landshut Park an.