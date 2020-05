Wegen Corona Auch "Modern Family"-Star Sarah Hyland muss die Hochzeit verschieben

"Es gibt momentan keine Hochzeitspläne. (...) Welchen Sinn hätte es, etwas in einer Zeit wie jetzt auszuarbeiten, in der alles in der Schwebe ist?", so Adams in der Videoschalte aus dem gemeinsamen Wohnzimmer. Sollte die Corona-Krise noch lange anhalten, könne er sich höchstens eine kleine "Hinterhof-Hochzeit" vorstellen. Doch das werde höchstwahrscheinlich nicht stattfinden - dafür gäbe es viel zu viele TV-Berühmtheiten, "die uns Geschenke geben müssen", scherzt Hylands Verlobter.