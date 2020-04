Überlastet: Wertstoffhöfe schlagen Alarm

Neben den Grünzeugsammelstellen haben die Münchner Wertstoffhöfe auch so reichlich zu tun. Zahlreiche Münchner nutzten die Zeit zu Hause, um in den eigenen vier Wänden mal wieder ordentlich auszumisten. Kein Wunder also, dass nach der Wiedereröffnung der Sammelstellen ein wahrer Ansturm auf die Wertstoffhöfe ausgebrochen ist. Teilweise sind diese völlig überlastet, wie in der Tischlerstraße und der Thalkirchner Straße.

In einer offiziellen Mitteilung bitten die AWM deshalb darum, momentan die Wertstoffhöfe nur bei dringend notwendigen Entsorgungsfahrten anzusteuern.

