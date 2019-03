Wegen Bestechungsaffäre Felicity Huffman & Lori Loughlin sehen sich Milliarden-Klage gegenüber

50 Personen sollen in den Skandal involviert sein, davon 33 Elternteile. Darunter Prominente, Investoren und Unternehmer, auch Silicon-Valley-Spekulant Bill McGlashan (55) und Autorin Jane Buckingham (51, "The Modern Girl's Guide To Life"). Lori Loughlin und ihr Mann, Designer Mossimo Giannulli (55), sollen insgesamt 500.000 Dollar (441.000 Euro) gezahlt haben, damit ihre Tochter auf die USC (University of Southern California) kommt. Wesentlich billiger sei Huffman davongekommen, bei der die Bestechungssumme auf 15.000 Dollar (etwa 13.200 Euro) beziffert wird.