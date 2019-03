Wolfsburg/München - Zum Neustart der deutlich verjüngten DFB-Truppe gab es am Mittwochabend in Wolfsburg ein 1:1 gegen Serbien. Bayern-Star Leon Goretzka kam in der 56. Minute und überzeugte in der letzten halbe Stunde nicht nur wegen seines Ausgleichstreffers (AZ-Note 2).