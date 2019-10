Wegen ausgiebiger Party "The Voice of Germany": Sido sauer auf seinen Schützling

Der Rapper und "The Voice of Germany"-Neucoach Sido (38) legt offensichtlich extrem viel Wert auf Professionalität. Das bekam nun auch sein Schützling Bastian Springer in der gestrigen Battle-Ausgabe der Casting-Show auf ProSieben zu spüren. Der sang gemeinsam mit Dennis Henning den Sam-Smith-Song "To Good At Goodbyes" und konnte dabei seinen Coach alles andere als begeistern. Das lag vor allem an dessen leicht angeschlagener Stimme. "Ich glaube, er war saufen", raunte Sido nach dem Battle.