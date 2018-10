Wegen "Aufbruch zum Mond" Ryan Gosling: Seine Kinder halten ihn für einen Astronauten

"Sie kamen an einem Tag, an dem ich eine Raketenstart-Szene drehte, daher hatte ich einen Raumanzug an (...). Ich glaube, dass sie seither denken, ich wäre ein Astronaut", so Gosling. Esmeralda habe danach sogar in Richtung Mond gedeutet und gesagt: "Da arbeitest du, oder?"