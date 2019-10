Da Joko und Klaas am Dienstag in ihrer Sendung gegen ProSieben gewonnen hatten, erhielten sie vom Privatsender 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung. Doch auf ihre Live-Show in der Primetime verzichten die beiden am Mittwochabend. Grund ist der Anschlag in Halle, bei dem mehrere Menschen getötet wurden.