Wegen Alkohol am Steuer "Kill Bill"-Star Michael Madsen wurde festgenommen

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Madsen wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten muss. 2012 wurde er bereits wegen Alkohol am Steuer festgenommen. Damals machte der Schauspieler, der unter anderem in den Streifen "Kill Bill", "The Hateful Eight" und "Reservoir Dogs" von Kult-Regisseur Quentin Tarantino (55) mitgespielt hat, einen 30 Tage langen Entzug. Außerdem hatte das Gericht eine weiterführende ambulante Alkoholtherapie angeordnet.