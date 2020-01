Roland Kaiser hält an Teilnahme fest

Co-Moderator Kaiser hatte nach der Preisvergabe an al-Sisi ebenfalls Konsequenzen angekündigt. Der Sänger hatte aber am Mittwoch via Facebook bekannt gegeben, den Ball doch zu moderieren. Zuvor hatte sich der Opernball für die Preisverleihung an al-Sisi entschuldigt und sie als "Fehler" bezeichnet.

Kaiser schreibt: "Die Vergabe des St. Georg Ordens des Dresdner SemperOpernballs an den ägyptischen Machthaber Abdel Fattah al-Sisi widerspricht allem, wofür ich als Künstler und als Mensch stehe. Ich distanziere mich von ihr mit allergrößtem Nachdruck. Hätte ich vorab davon erfahren, hätte ich meine Teilnahme an der Veranstaltung nicht zugesagt. Die Entschuldigung des SemperOpernball-Vereins nehme ich zur Kenntnis. Sie und die Zusicherung, dass die Preisverleihung in keiner Weise Bestandteil des Programms sein wird, waren für mich eine Grundvoraussetzung, um überhaupt über die Aufrechterhaltung meiner Teilnahme nachzudenken", so der 67-Jährige.

Nach Gesprächen mit Partnern, Freunden und dem MDR habe er sich aber letztendlich "dafür entschieden, den SemperOpernball zu moderieren - und zwar nicht trotz, sondern vielleicht gerade wegen dieses Vorfalls", so Kaiser.