Wegen Aktzeichnungen suspendiert Enthüllt: Star-Designer Wolfgang Joop war ein echter Lehrerschreck

Auch Star-Designer wie Wolfgang Joop (74) haben einmal klein angefangen. Wie genau sich seine Kindheit, Schulzeit und Jugend ereignet hat, beschreibt der deutsche Modeschöpfer jüngst in seinem neuen Buch "Die einzig mögliche Zeit". Von einem Musterschüler kann dabei allerdings kaum die Rede sein. Joop, so zeigt sich, scheint seinen Lehrern so manches graues Haar bereitet zu haben. Zwei Anekdoten aus einem sehr persönlichen und kurzweiligen Werk mit Witz und Charme.