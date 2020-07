Wegen Abtreibungsenthüllung Nach Wahlkampf-Auftritt: Kim Kardashian ist "wütend" auf Kanye West

"Kim ist geschockt, dass Kanye bei seiner Kundgebung über North gesprochen hat", verriet eine nicht näher benannte Quelle dem US-Portal "People". Sie sei "ziemlich wütend", dass er so etwas so privates mit dem Publikum geteilt hätte, so die Quelle weiter. Die 39-Jährige mache sich große Sorgen darüber, welchen Einfluss diese Enthüllung auf ihre vier Kinder haben könnte. Neben der Tochter North hat das Paar noch die gemeinsamen Kinder Saint (4), Chicago (2) und Psalm (1).