Weder männlich noch weiblich Sam Smith: Er ändert sein Pronomen in "They/Them"

Ab heute soll das genderneutrale "they" verwendet werden

Der 27-Jährige hat bereits seine Freunde und seine Familie darum gebeten, statt dem männlichen Pronom das genderneutrale "they" zu verwenden. Jetzt wendete sich Smith mit einem emotionalen Post an die Öffentlichkeit: "Ich bin so aufgeregt und privilegiert von Leuten umgeben zu sein, die mich bei dieser Entscheidung unterstützen." Aber er wäre auch sehr nervös gewesen, diese Entscheidung zu verkünden. "Weil ich mich zu sehr dafür interessiere, was Leute denken. Aber Scheiß drauf," so Sam Smith weiter.