Weder Gurken noch Schokolade Schwangere Lena Gercke: Davon ist sie "heimlich besessen"

Noch in diesem Jahr wird Lena Gercke (32) erstmals Mutter. Die meisten Frauen haben während der Schwangerschaft oftmals besondere Lust auf die unterschiedlichsten Lebensmittel - egal ob auf saure Gurken, Schokolade oder einen herzhaften Snack. Die Siegerin der ersten Staffel von "Germany's next Topmodel" hat nun in einer Instagram Story ihre derzeitige Schwäche verraten.