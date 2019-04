Grünen-Stadtrat Sebastian Weisenburger dazu: "Obwohl sich ungefähr jeder zehnte Mensch in Deutschland ausschließlich vegetarisch ernährt, gibt es an vielen Schulen gleich mehrmals pro Woche kein vegetarisches Hauptgericht zur Auswahl." Für die Schülerinnen und Schüler würden dann oft nur Beilagen oder in manchen Fällen auch das Salatbuffet bleiben. Zu wenig für die Grünen. "Wir möchten, dass sich das ändert und dass sich alle Kinder und Jugendlichen mit einer vollwertigen Mahlzeit satt essen können."