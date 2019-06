Hummels könnte sogar drei Mal wechseln. In der Saison 2009/10 wechselte er zu Borussia Dortmund, zuvor durchlief er die Jugendmannschaften des FC Bayern. 2016/17 ging es dann an seine alte Wirkungsstätte zurück. Jetzt könnte also der dritte Transfer zwischen Rot und Schwarz-Gelb anstehen – es bleibt spannend.