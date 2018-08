Wechsel steht unmittelbar bevor FC Bayern: Arturo Vidal verlässt Mannschaftshotel am Tegernsee

Rottach-Egern - Die Wechsel-Posse um Arturo Vidal steht allem Anschein nach unmittelbar vor dem Ende. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern hat am Freitagnachmittag das Mannschaftshotel in Rottach-Egern am Tegernsee, wo die Münchner momentan ihr Trainingslager absolvieren, verlassen. Der Abgang des Chilenen gilt schon länger als beschlossene Sache. Zunächst galt Inter Mailand als wahrscheinlichstes Ziel des 31-Jährigen. Am Donnerstag berichteten dann allerdings mehrere spanische Medien übereinstimmend von einer Einigung des Spielers mit dem FC Barcelona. Als Ablösesumme stehen wohl 30 Millionen Euro im Raum.