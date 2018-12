Wechsel nach 17 Jahren Neue Umfrage: Niemand wird mehr als die Obamas bewundert

Nicht erst seit der Veröffentlichung ihrer beachtenswerten Biografie "Becoming: Meine Geschichte" kann die ehemalige First Lady Michelle Obama (54) auf eine treue Fanbase bauen. An die Spitze der am meisten bewunderten Frauen der Welt hatte sie es aber denkbar knapp noch nie geschafft - bis jetzt. In der neuesten Umfrage von "Gallup", die die Seite einmal im Jahr unter US-Amerikanern erhebt, ist sie erstmals auf dem ersten Platz gelandet - und hat damit einen 17 Jahre währenden Lauf beendet...