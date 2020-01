"Mit Maxi verlässt uns ein Spieler, der jahrelang alles für den Verein gegeben hat", sagt Chef-Trainer Claus Schromm. Bauer kam 2013 vom FC Bayern in die Jugend der Spielvereinigung. 2015 war er an den SV Heimstetten ausgeliehen. "Maxi war maßgeblich an unserem Aufstieg in die 3. Liga als Stammspieler beteiligt. Sein Tor im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen 2015 wird ebenfalls unvergessen bleiben."