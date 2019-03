Die Teenie-Romanze "To All the Boys I've Loved Before" wurde im Sommer 2018 auf Netflix veröffentlicht und sorgte für jede Menge Begeisterung. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von US-Autorin Jenny Han (38). Darin geht es um die introvertierte Teenagerin Lara Jean Song Covey (Lana Condor), deren geheime Liebesbriefe an die Objekte ihrer Begierde gelangen. Als sie daraufhin mit Peter (Noah Centineo), dem größten Schwarm der Schule, eine Scheinbeziehung eingeht, ist das Gefühlschaos perfekt. Han hat insgesamt drei Bücher über Lana und Peter verfasst. Im zweiten Teil bedroht John Ambrose ihr junges Liebesglück.