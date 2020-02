Infizierter Mann wohnt in München

Bei dem infizierten 33-jährigen Mann handele es sich erneut um einen Mitarbeiter der Firma Webasto in Stockdorf im Landkreis Starnberg, sagte der Sprecher. Der Mann sei wohnhaft in München. Über weitere Einzelheiten will das Gesundheitsministerium am Sonntag informieren. Am Morgen hatte das Ministerium mitgeteilt, die bisher mit dem Coronavirus (2019-nCoV) infizierten Personen seien in gesundheitlich stabilem Zustand.