Wear-to-Work-Linie Zum "Friends"-Jubiläum: Besondere Kollektion von Ralph Lauren

"Für die moderne berufstätige Frau nach wie vor ein Muss"

Rachel Green (gespielt von Jennifer Aniston), eine der Hauptfiguren, arbeitete in mehreren Staffeln für das Modeunternehmen. Dementsprechend wird mit der Kollektion auch die Rolle der Modemarke in der Serie gefeiert. "Genauso wie 'Friends' sich in den letzten 25 Jahren als beständige Lieblingsserie der Zuschauer erwiesen hat, spiegelt diese Kollektion die zeitlosen Stile und Modelle von Ralph Lauren wider, die für die moderne berufstätige Frau nach wie vor ein Muss sind", heißt es in einer Pressemitteilung.