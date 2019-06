München - Am Dienstagnachmittag betrug der Isarpegel am Müllerschen Volksbad 1,31 Meter. Das ist zwar bei Weitem nicht der Höchststand. Der betrug zwischen 22. Mai und 23. Mai fast drei Mal so viel: rund 3,50 Meter. Doch es handelt sich auch nicht um den sonst üblichen sommerlichen Niedrigstand der Isar, zwischen 60 und 80 Zentimetern.