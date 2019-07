Unter dem Motto "Bayern schwimmt" gab Schirmherrin Ilse Aigner, Präsidentin des Bayerischen Landtages, am Montag in Holzkirchen im Landkreis Miesbach den Startschuss für die Schulschwimmwoche. Schwimmen sei lebensnotwendig, sagte Aigner. Gleichzeitig appellierte sie an Eltern, gemeinsam mit den Kindern schwimmen zu gehen.