Wetter-Experte: "Wasserhosen ein eher kurzlebiges Phänomen"

Es seien sogenannte "Wasserhosen", die als eine Art Tornado gelten: "Zu dieser Jahreszeit entstehen diese Wasserhosen recht häufig, grundsätzlich handelt es sich aber um ein eher kurzlebiges Phänomen."

Leyser erklärt die Hintergründe des Effekts: "Wenn die Luft deutlich abkühlt, kommt es zu 'labilen Luftschichten', der See aber war noch deutlich wärmer. Wenn ein Luftpaket von dem relativ warmen Wasser aufsteigt und an der sogenannten Konvergenzlinie auf die kalte Luft trifft, kann dieses Phänomen auftreten."

Guter Blick von der "Seeshaupt" auf die Wasserhose

Laut Walter Kohlenz war der See am Sonntag zu diesem Zeitpunkt leer gefegt: "Und ich glaube nicht, dass ein Schwimmer ernsthaft bedroht gewesen wäre, wenn er in den Sturm geraten wäre." Gäste und Crew der "Seeshaupt" hatten übrigens einen noch besseren Blick. "Das Ausflugsschiff überquerte in diesem Moment den See in Richtung Leoni", so Kohlenz.

Nach etwa zehn Minuten war am Sonntag das Naturschauspiel im starken Regen wieder vorbei. Schäden gab es keine. Bayernweit erfasst der Wetterdienst durchschnittlich drei bis vier Tornados im Jahr.

