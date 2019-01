Wasser statt Schnee Flutmulde ist überschwemmt

In Dietelskirchen stieg der Pegel auf Stufe 3 an

Im Landkreis trat vor allem die Vils im südlichen Bereich über die Ufer. Gerade zwischen Altfraunhofen und Gerzen wurden die Wiesen und Felder in eine Seenlandschaft verwandelt. Warnte das Wasserwirtschaftsamt am Sonntag noch vor der Hochwasserstufe 1, stieg der Pegel Dietelskirchen am gestrigen Mittag knapp auf Stufe 3 an. Gegen 12 Uhr verzeichnete man dort einen Wasserstand von rund 180 Zentimeter.