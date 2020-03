Pflegetipps aus der Promi-Welt

Viele Promis sind auf den Zug mit der Intimpflege aufgesprungen und werben für Vaginaldampfbäder, Scheidenspülungen, Sprays und Geruchshemmer. So auch Schauspielerin Gwyneth Paltrow (47, "Shakespeare in Love"), die auf ihrem Luxus-Blog eine V-Kräuterdampfbehandlung anpreist und zuletzt mit ihrer "Vagina-Kerze" das Internet aufgemischt hat. Die Kerze namens "This Smells Like My Vagina", zu Deutsch: "Das riecht wie meine Vagina", war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.