Waschechte Western-Krimi-Parodie "Tatort: Der höllische Heinz": Lohnt sich das Einschalten?

Während Kira in El Doroda undercover ermittelt und dabei beweist, dass ein echtes Cowgirl in ihr steckt, stößt Lessing auf die knallharte Bauunternehmerin Ellen Kircher (Marie-Lou Sellem). Die lässt von ihrem Rocker-Sohn Nick (Martin Baden) Angst und Schrecken in der Westernstadt verbreiten, seit sie dort eine geothermische Bohrung in den Sand gesetzt hat, für die Weber nicht zahlen wollte. Doch ein Anschlag auf Heinz Knapps deutet darauf hin, dass hinter dem Mord am Indianer ein tieferes Geheimnis steckt...