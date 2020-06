Was wurde aus...? Diese "Bauer sucht Frau"-Paare sind bis heute glücklich

Josef und Narumol

Dieses "Bauer sucht Frau"-Pärchen blieb besonders in Erinnerung: Bauer Josef und seine Narumol lernten sich 2009 in der fünften Staffel kennen und lieben. Der Bayer und die gebürtige Thailänderin wurden schnell zum Fanliebling, besonders durch ihre anfänglichen Verständigungsschwierigkeiten. Josef wollte seine Auserwählte nicht mehr gehen lassen und machte ihr am Ende der Staffel einen Heiratsantrag, die Hochzeit folgte 2010. Heute genießen sie das Hofleben mit ihrer gemeinsamen Tochter Jorafina und Narumols ersten Tochter Jenny, die den Hof zur Freude des Paares übernehmen will. Narumols Sohn Jack lebt in Thailand. Die Landwirtin hatte zuletzt mit gesundheitlichen Problemen und Lähmungserscheinungen im Arm zu kämpfen, weshalb sich das Paar etwas aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat.