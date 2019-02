"Was Wollen Wissen" Fettes Brot: Das Buch zur Radiosendung ist da!

Von der Hamburger Hip-Hop-Band Fettes Brot (seit 1992) gibt es zur Abwechslung mal ein Buch. In "Was Wollen Wissen: Radschläge aus der Wortspielhölle" (Rowohlt, 270 Seiten, 12 Euro) erwarten die Fans die witzigsten Unterhaltungen zwischen Björn Beton (Björn Warns), König Boris (Boris Lauterbach), Dokter Renz (Martin Vandreier) und den Hörerinnen und Hörern ihrer gleichnamigen Radiosprechstunde "Was Wollen Wissen" (N-Joy, Bremen 4, dienstags, 22 Uhr). Für alle, die die Sendung in den vergangenen fünf Jahren noch nie gehört haben, erklärt Björn Beton (45) das Format im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.