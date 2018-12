Im Champagner-Test schnitt der "Veuve Clicquot Brut Yellow Label" befriedigend ab. In Nase und Mund dominierte bei der Verkostung "eine pilzige bis muffige Note", so das Fazit eines Testers aus der "vergleich.org"-Redaktion. Aus diesem Grund landete der populäre "Veuve Clicquot" in der Blindverkostung auf dem letzten Platz mit der befriedigenden Note 3,2.

Übrigens: Welche Champagner in welcher Reihenfolge verkostet wurden, wurde den Testern erst nach der Blindverkostung enthüllt.





Eckart Witzigmann spricht über sein Lieblingsgetränk. Foto: picture alliance/Thomas Effinger/obs



Witzigmann: "München ist eine Champagner-Stadt"

Eckart Witzigmann, Starkoch und Kenner des französischen Perlweins, spricht in der AZ über sein Lieblingsgetränk. Der 77-jährige Österreicher ist einer der weltbesten Köche. Er etablierte in seinem Münchner Restaurant Aubergine die Nouvelle Cuisine in Deutschland und entwickelte sie weiter.

AZ: Herr Witzigmann, Sie als Connaisseur, zu Weihnachten und an Silvester wird naturgemäß besonders viel Champagner getrunken ...

ECKART WITZIGMANN: (lacht) ... pardon, aber für mich gibt es immer einen Grund, Champagner zu trinken.

Selbstverständlich. Was muss man denn beim Champagner-Trinken beachten?

Drei Dinge: Erstens muss die Flasche kühl, idealerweise bei fünf bis sechs Grad, gelagert werden. Zweitens muss die Flasche in einen Champagnerkühler mit genug Eis und einer Schicht Salz darüber. Am besten dreht man die Flasche immer wieder, damit sie gleichmäßig temperiert ist. Drittens sind die Gläser wichtig. Ich trinke immer aus einem Weißweinglas, das ich vorher ordentlich gespült habe. Nichts ist schlimmer als ein Schampus, der nach Seife schmeckt.

Witzigmann: "Große Tropfen genieße ich ohne Essen"

Zu welchen Gelegenheiten trinken Sie Champagner?

Mein Lieblingsspruch stammt von der berühmten Winzerin Lily Bollinger, die ihr Weingut 30 Jahre lang leitete. Er lautet: „Ich trinke Champagner, wenn ich froh bin, und wenn ich traurig bin. Manchmal trinke ich davon, wenn ich alleine bin; und wenn ich Gesellschaft habe, dann darf er nicht fehlen. Wenn ich keinen Hunger habe, mache ich mir mit ihm Appetit, und wenn ich hungrig bin, lasse ich ihn mir schmecken. Sonst aber rühre ich ihn nicht an, außer, wenn ich Durst habe. Aber im Ernst: Champagner passt zu beinahe allen Gerichten – vielleicht mit Ausnahme von solchen mit Schokolade.

Noch einmal: Wann trinken Sie ihn am liebsten?

Große Tropfen genieße ich ohne Essen, weil man sich sonst nicht hundertprozentig konzentrieren kann.

Ihr Lieblings-Champagner?

Natürlich mein eigener, der "Eckart Witzigmann Duval-Leroy Brut Réserve". Es gibt aber viele großartige Marken: "Bruno Paillard", "Dom Pérignon", "Salon", "Pol Roger". Ich könnte die Liste lange fortsetzen.

Glauben wir sofort. Was halten Sie denn von Prosecco?

Es gibt fantastische Crémant-, Cava- und auch Prosecco-Marken. Man denke nur an den "Ca' del Bosco", der ist allerdings auch so teuer wie Champagner.

Ist München eine Champagner-Stadt?

Klar! Die Liebe zum Schampus hat ja schon die Spider Murphy Gang besungen.

