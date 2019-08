Was wird aus den Kindern? Charlie Sheens Ex-Frau Brooke Mueller in Entzugsklinik

Brooke Mueller (41), die Ex-Frau von Charlie Sheen (53, "Two and a Half Men"), soll sich derzeit bereits seit mehreren Wochen auf eigenen Wunsch in einer Entzugsklinik befinden. Das berichtet das US-Magazin "People". "Brooke hat sich freiwillig in eine Entzugsklinik an der Ostküste einweisen lassen und befindet sich in professionellen Händen", erklärte demnach ein Sprecher der Schauspielerin.