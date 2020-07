Trennung von Melvin: Was hat Gerdas Ex Keno damit zu tun?

Fans spekulieren, was die Ursache des Streits war und was ihr mittlerweile Ex-Freund Melvin Pelzer damit zu tun hat. Denn dieser hat sämtliche Pärchenfotos auf Instagram gelöscht. Erst vor wenigen Wochen zogen die Influencerin und der Student in ein gemeinsames Haus. Aber auch Gerdas anderer Ex-Freund Keno Rüst (Bachelorette-Gewinner) ist an der Trennung nicht unbeteiligt. Gerda habe sich vor kurzem auf ein Treffen mit einem Freund von Keno eingelassen, zu diesem auch Keno geladen war (ohne zu wissen, dass Gerda anwesend sei). "Und ich war dann nicht abgeneigt, was Melvin gegenüber unglaublich unfair ist", so Gerda zu "Promiflash". Etwas gelaufen sei zwischen Gerda und Keno aber nicht. Allerdings hätten die beiden auch danach noch miteinander geschrieben. Das gab sie dann gegenüber Melvin zu.