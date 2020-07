Was wäre, wenn..? "Rodham": Wird Fiktion über Hillary Clinton zur Serie?

Startet Hulu bald in Deutschland?

Bis es mit der Veröffentlichung soweit ist, könnte Hulu, das mehrheitlich zum Disney-Konzern gehört, die Serie auch in Deutschland zeigen. Die Gerüchte, dass Hulu im Frühjahr 2021 in Deutschland an den Start gehen soll, halten sich hartnäckig. Dafür spricht auch, dass Disney derzeit bei allen wichtigen Filmen und Serien seine Lizenzen auf Netflix und Amazon Prime Video auslaufen lässt. Ähnlich ging Disney bei den Marvel-Produktionen vor, die inzwischen allesamt exklusiv auf Disney+ vertreten sind.