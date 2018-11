Michelle Obama: Lohnt sich der Buch-Kauf?

Hinter dem Buch, selbst geschrieben von der ehemaligen First Lady, steckt in Deutschland der Münchner Goldmann Verlag, der zum Buch-Giganten Random House gehört. Dieser sicherte sich bereits in Amerika über seinen Crown-Verlag die Rechte an der laut Klappentext "kraftvollen, intimen und inspirierenden Autobiografie". Die Startauflage in Deutschland ist riesig: 200.000 Exemplare liegen jetzt in den Buchläden aus. Zeitgleich erscheint "Becoming" ("Werden") in 31 Ländern. Aber lohnt sich der Kauf? Ja! Die AZ hat reingelesen und meint: Yes she can.