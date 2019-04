Dietel, die die Show am Ende sogar gewann, musste sich auf Facebook und Instagram einiges anhören, nachdem unter anderem zu sehen war, wie ihr beim Kochen ein Stück Rote Beete aus dem Mund ins Essen für ihre Gäste fiel: "Sie drückt die Limette mit den Zähnen aus, holt den Honig mit den Fingern raus und lässt Essen aus ihrem Mund in die Schüssel fallen! Einfach unglaublich!", fasst ein User auf Facebook zusammen. "Fr. DIETEL hat sich sehr geschadet, unfassbar, wie man so ein Essen zubereitet und selber isst", hieß es da unter anderem auch. Mit "Doreen hat gewonnen, das größte Ferkel in der Gruppe" und "Nach dieser Sendung wird sie keine Gäste mehr haben" meldeten sich weitere Zuschauer zu Wort.